Более 80 участников программы «Время Героев» назначили на ответственные должности

«Уже с завтрашнего дня, с 1 марта 2024 года, ветераны специальной военной операции, а также солдаты и офицеры, которые сейчас сражаются в действующих частях, смогут подать заявление для участия в первом учебном потоке специальной кадровой программы. Назовем ее “Время героев”. Эта идея, не буду скрывать, пришла мне в голову, когда я встречался со студентами — участниками специальной военной операции в Петербурге. Эта программа будет строиться по тем же стандартам, что и наши лучшие проекты», — сказал тогда президент.