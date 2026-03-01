Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Друзья и знакомые выбор восприняли неоднозначно, ассоциировали с бытовой химией». В Беларуси родители назвали ребенка необычным именем

В Беларуси родители назвали девочку необычным именем из мультфильма.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси родители назвали девочку необычным именем из мультфильма. Подробности сообщает Главное управление юстиции Гомельского облисполкома.

В Калинковичском районе в семье Ивана и Оксаны родился третий ребенок — девочка. Родители назвали ее в честь русалочки Ариэль. Изначально родители планировали назвать дочь Лидией. А идея с именем Ариэль появилась после просмотра сериала «Ивановы-Ивановы».

— Так звали одну из героинь, и я предложил Оксане это имя как альтернативу Лидии. Жена сразу согласилась, — рассказал отец.

Родители признаются, что друзья и знакомые выбор имени восприняли неоднозначно. У многих оно ассоциировалось не с принцессой, а с бытовой химией.

— Бабки на лавочке судачили, что мы нарекли дочь в честь стирального порошка. А некоторые и вовсе заявили, что такого имени нет в природе, — признался отец.

У родителей малышка ассоциируется с диснеевской русалочкой Ариэль. По своему нраву девочка очень с ней схожа — требует внимания, проявляет характер. Ласково родители называют дочь Элечкой и верят в символизм имени, которое означает «лев Божий».

Тем временем ученые перечислили даты магнитных бурь в марте 2026 года — что ждать белорусам.

Ранее белоруска Арина Соболенко поразила смелым образом на показе Gucci в Милане: «Захватывающее шоу».

Кроме того, белоруска продала автомобиль, но прокуратура признала сделку мнимой.