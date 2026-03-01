«Друзья и знакомые выбор восприняли неоднозначно, ассоциировали с бытовой химией». В Беларуси родители назвали ребенка необычным именем

В Калинковичском районе в семье Ивана и Оксаны родился третий ребенок — девочка. Родители назвали ее в честь русалочки Ариэль. Изначально родители планировали назвать дочь Лидией. А идея с именем Ариэль появилась после просмотра сериала «Ивановы-Ивановы».