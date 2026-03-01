«Друзья и знакомые выбор восприняли неоднозначно, ассоциировали с бытовой химией». В Беларуси родители назвали ребенка необычным именем

В Беларуси родители назвали девочку необычным именем из мультфильма. Подробности сообщает Главное управление юстиции Гомельского облисполкома.
В Калинковичском районе в семье Ивана и Оксаны родился третий ребенок — девочка. Родители назвали ее в честь русалочки Ариэль. Изначально родители планировали назвать дочь Лидией. А идея с именем Ариэль появилась после просмотра сериала «Ивановы-Ивановы».
— Так звали одну из героинь, и я предложил Оксане это имя как альтернативу Лидии. Жена сразу согласилась, — рассказал отец.
Родители признаются, что друзья и знакомые выбор имени восприняли неоднозначно. У многих оно ассоциировалось не с принцессой, а с бытовой химией.
— Бабки на лавочке судачили, что мы нарекли дочь в честь стирального порошка. А некоторые и вовсе заявили, что такого имени нет в природе, — признался отец.
У родителей малышка ассоциируется с диснеевской русалочкой Ариэль. По своему нраву девочка очень с ней схожа — требует внимания, проявляет характер. Ласково родители называют дочь Элечкой и верят в символизм имени, которое означает «лев Божий».
