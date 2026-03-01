Силы ПВО сбили иранский дрон около «Бурдж-Халифа» в Дубае, это сняли на видео

Кроме того, серия взрывов прозвучала в районе центра обслуживания 5-го американского флота в столице Бахрейна Манаме. Агентство Reuters заявило о новой волне взрывов в столице Катара Дохе. Они звучат в городе уже второй день подряд. Как сообщает телеканал Al Jazeera, сирены воздушной тревоги звучат в городах Иордании, в том числе в столице — Аммане.