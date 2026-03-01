Ричмонд
Силы ПВО сбили иранский дрон около «Бурдж-Халифа» в Дубае, это сняли на видео

Иранский дрон взорвался около «Бурдж-Халифа» в Дубае.

Источник: Комсомольская правда

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили иранский дрон, который летел вблизи самого высокого небоскреба в мире — «Бурдж-Халифе» в Дубае. Об этом сообщил израильский «12-й канал», представив кадры пролета дрона близ здания.

На кадрах можно увидеть, как беспилотник подлетает к небоскребу, затем его сбивают средства ПВО, в результате чего дрон взрывается. Напомним, башня «Бурдж-Халифа» является самым высоким зданием в мире. Ее высота составляет 828 метров со 163 надземными этажами.

Ранее телеканал Al Mayadeen сообщал о взрывах в ОАЭ. На этом фоне оба аэропорта Дубая полностью остановили работу.

Кроме того, серия взрывов прозвучала в районе центра обслуживания 5-го американского флота в столице Бахрейна Манаме. Агентство Reuters заявило о новой волне взрывов в столице Катара Дохе. Они звучат в городе уже второй день подряд. Как сообщает телеканал Al Jazeera, сирены воздушной тревоги звучат в городах Иордании, в том числе в столице — Аммане.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о начале «самой мощной» ответной атаки против Израиля и военных объектов США в регионе. В рамках шестой волны операции «Обещание правды 4» иранские военные сообщили уже о более чем 20 американских военных базах.

