В Иране начались митинги после смерти Али Хаменеи

В Иране начались митинги после гибели верховного лидера Али Хаменеи. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.
Люди собираются на площади Революции в центре Тегерана. Жители столицы приходят с фотографиями Хаменеи и государственными флагами, чтобы почтить его память.
По данным агентства Fars, акции проходят и в других городах, в том числе в Урмии и Дехдашти. Агентство Tasnim публикует кадры из Мешхеда, где паломники у мавзолея скандируют лозунги против США и Израиля, держа портрет погибшего лидера.
Напомним, Али Хаменеи погиб в результате авиаударов США и Израиля. Информацию подтвердило государственное телевидение Ирана. В стране объявлен 40-дневный траур и введена нерабочая неделя. Временное исполнение обязанностей верховного лидера возложено на президента, главу судебной власти и одного из членов Совета стражей конституции.