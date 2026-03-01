Ричмонд
В Иране начались митинги после смерти Али Хаменеи

Иранцы выходят на улицы с фотографиями Хаменеи и скандируют лозунги против США и Израиля.

Источник: Комсомольская правда

В Иране начались митинги после гибели верховного лидера Али Хаменеи. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Люди собираются на площади Революции в центре Тегерана. Жители столицы приходят с фотографиями Хаменеи и государственными флагами, чтобы почтить его память.

По данным агентства Fars, акции проходят и в других городах, в том числе в Урмии и Дехдашти. Агентство Tasnim публикует кадры из Мешхеда, где паломники у мавзолея скандируют лозунги против США и Израиля, держа портрет погибшего лидера.

Напомним, Али Хаменеи погиб в результате авиаударов США и Израиля. Информацию подтвердило государственное телевидение Ирана. В стране объявлен 40-дневный траур и введена нерабочая неделя. Временное исполнение обязанностей верховного лидера возложено на президента, главу судебной власти и одного из членов Совета стражей конституции.

Биография Али Хаменеи
Али Хаменеи — иранский религиозный и политический деятель, Верховный лидер Ирана с 1989 года, а также третий президент страны в 1981—1989 годах.
