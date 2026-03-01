МФО будут сообщать о подозрительных заемщиках в Банк России

«С 1 марта для МФО станет обязательной передача в ФинЦЕРТ своих данных о заявках и заемщиках, которые не прошли антифрод-проверку в компании. Кроме того, кредиторы будут должны направлять в базу сведения о договорах займа, которые были оформлены без согласия граждан — по их личным обращениям в МФО или по сведениям полиции», — сообщил он.