Трехдневный траур объявили в Ираке в связи со смертью Али Хаменеи

Правительство Ирака объявило трехдневный общенациональный траур в связи с гибелью верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Об этом в воскресенье, 1 марта, сообщили в INA.

Кроме того, спикер иракского правительства Басем аль-Авади заявил о необходимости остановить любую военную активность в ближневосточном регионе.

— Ирак вновь призывает немедленно и без всяких предварительных условий прекратить все операции и активность, которые подталкивают регион к беспрецедентному уровню насилия, — цитирует его агентство.

Ранее в Иране также подтвердили смерть начальника Генерального штаба ВС республики Абдольрахима Мусави и министра обороны Азиза Насирзаде.

Глава Ирана Али Хаменеи погиб 28 февраля в результате удара израильской армии обороны. Премьер-министру страны Биньямину Нетаньяху показали видео, на котором видно тело лидера страны.

Жители Ирана вышли на протесты после гибели лидера исламской республики. Толпа идет по площади Энгелаб в центр Тегерана. Люди скандируют лозунги «Смерть Америке!» и «Смерть Израилю!».

