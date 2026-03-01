В Омске поставили забытую пьесу Писемского

При этом худрук, по его собственному признанию, в творческий процесс внука не вмешивался. «Я так понимаю, что Писемский у нас на омской сцене впервые? Да, впервые, — отметил Владимир Федорович. — Я хочу сразу сказать: ко всему, что сейчас вы увидите на сцене, я никакого отношения не имею, поскольку я ни одной репетиции не видел. У меня правило такое: если даёшь возможность поставить спектакль, то ты ему доверяешь, и значит, не надо туда лезть и вмешиваться в творческий процесс».