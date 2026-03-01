В Омске поставили забытую пьесу Писемского

В театре «Галерка» сегодня, 1 марта, третий день премьеры спектакля «Ипохондрик» (12+) по пьесе Алексея Писемского.
Материал, впервые опубликованный в 1851 году и когда-то раскритикованный литературными мэтрами, неожиданно легко и органично зазвучал на современной сцене. Постановку осуществил режиссёр Егор Витько, а идейным вдохновителем выступил художественный руководитель театра Владимир Витько.
Корреспондент omsk.aif.ru разбирался, что общего между дворянином XIX века и сегодняшним днём, и почему комедию, которую когда-то запрещала цензура, сегодня стоит посмотреть.
Полная свобода творчества
Идея поставить «Ипохондрика» зрела в голове худрука театре давно. Владимир Витько признался, что пьеса заинтересовала его ещё около 10 лет назад своей неожиданной актуальностью. По его словам, история, написанная полтора века назад, и сегодня видится зеркалом современного общества. Главный герой Николай Дурнопечин — человек мнительный, болезненный и совершенно неготовый к самостоятельной жизни.
«Персонаж удивительно современный. Инфантильность человеческая, мужская особенно, она довольно распространена. И не только в России, но и во всем мире», — поделился своими мыслями Владимир Витько.
При этом худрук, по его собственному признанию, в творческий процесс внука не вмешивался. «Я так понимаю, что Писемский у нас на омской сцене впервые? Да, впервые, — отметил Владимир Федорович. — Я хочу сразу сказать: ко всему, что сейчас вы увидите на сцене, я никакого отношения не имею, поскольку я ни одной репетиции не видел. У меня правило такое: если даёшь возможность поставить спектакль, то ты ему доверяешь, и значит, не надо туда лезть и вмешиваться в творческий процесс».
Незатасканный материал
Для Егора Витько эта постановка стала вызовом и одновременно возможностью поработать с материалом, который не заезжен многочисленными интерпретациями. История пьесы непростая: современники встретили её прохладно, а авторство одной из критических рецензий приписывали даже Николаю Некрасову, который посчитал, что в произведении «не хватало даже капельки мысли». Однако режиссёра это не испугало.
«Мало ли кого ругали? Антона Павловича ругали за “Чайку”. Плохая пьеса, что ли? “Вишнёвый сад” ругали. Всех драматургов ругают. Запрещают, ругают, снимают, — с улыбкой парировал возможные сомнения Егор Витько. — Драматурги в бешенстве или в истерике убегают в антракте, хватаются за волосы, что глупые актеры делают с его великой пьесой. Это, как говорится, дела давно минувших дней».
По мнению режиссёра, именно «незатасканность» пьесы стала её главным козырем. В ней он разглядел интересные гоголевские и даже щедринские мотивы, а также переклички с европейской классикой.
«Пьеса, на мой взгляд, чем хороша: она не затаскана, не рутинизирована режиссёрами. Зачастую иногда такие вещи, которые не находятся в топе, с ними и работать интереснее, потому что на них и глаз не замозолен, — объяснил режиссёр. — В этой пьесе есть и какой-то и Обломов с обломовщиной, и Мольер с “Мнимым больным” — тут понятная прямая параллель».
Зелено, но уже не молодо
Визуальное решение спектакля заметно отличается от привычных исторических постановок. Художник Светлана Пузырева предложила лаконичные декорации в белых тонах, которые создают ощущение замкнутого, безжизненного пространства — идеальная среда для человека, который хочет «медленно угасать» вдали от всех. Костюм главного героя, выполненный в оттенке зелёнки, лишь усиливает эту ассоциацию с болезнью и беспомощностью.
Атмосферу дополняет пластическое решение хореографа Евгении Тимошенко. Движения персонажей, особенно главного героя, подчеркивают его внутреннюю скованность и неспособность дать отпор окружающим. Некоторые сцены и вовсе превращаются в живые иллюстрации к известным басням.
Особенно удался эпизод общения субтильного Ванички (Василий Анохин) и внушительного Михайло Ивановича Канорича (Денис Артеев). Хотя, собственно, и Дурнопечина (Андрей Полещиков) боксёр Канорич (больше похожий на «братка» из 1990-х) изрядно напугал.
Собственно, на Андрея Полещикова и был поставлен новый спектакль. Не так давно на малой сцене «Галёрки» показали «Шутки» по двум одноактным пьесам Чехова, и там Полещиков был почти тем самым боксёром Каноричем — тут явно прослеживается преемственность героев.
В Омске 44-летний актёр появился недавно — переехал к нам из Кемерова. 44-летний артист, которого Владимир Витько охарактеризовал как ведущего мастера сцены, создал образ не просто смешного, но глубоко неуверенного в себе человека. Как отметил режиссёр, выбор пьесы отчасти был продиктован и желанием занять нового актёра: «Как-то захотелось его занять более в основательном репертуаре, что-то на него такое поставить».
Комедия нравов
Хотя сюжет «Ипохондрика» вращается вокруг довольно неприятных вещей — эгоизма, алчности, любовного шантажа и борьбы за наследство, — спектакль получился лёгким и жизнеутверждающим. Маски добропорядочности срываются с персонажей одна за другой, обнажая человеческие пороки.
Сложно сказать, насколько зритель узнает в этой истории сегодняшние реалии, но время в театре, судя по реакции зала, пролетает незаметно. Финальная мысль, заложенная в постановке, проста и обнадёживающа: в хорошей комедии всё всегда заканчивается хорошо.
Теперь «Ипохондрик» вошёл в репертуар театра и доступен, как все спектакли «Галёрки», по «Пушкинской карте», что делает его привлекательным для молодой аудитории. Режиссёру и актерам удалось главное: они не просто перенесли на сцену старинный текст, но наполнили его живым, понятным сегодняшнему зрителю юмором, доказав, что настоящая классика устареть не может. Ей просто нужно иногда давать возможность зазвучать по-новому.