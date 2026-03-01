Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Протестующие подожгли консульство США в Карачи

Протестующие устроили поджог консульства США в пакистанском Карачи. В руках демонстрантов — портрет погибшего в результате атак США на Иран верховного лидера Али Хаменеи.

Протестующие устроили поджог консульства США в пакистанском Карачи. В руках демонстрантов — портрет погибшего в результате атак США на Иран верховного лидера Али Хаменеи.

Новость дополняется.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше