Протестующие подожгли консульство США в Карачи

Протестующие устроили поджог консульства США в пакистанском Карачи. В руках демонстрантов — портрет погибшего в результате атак США на Иран верховного лидера Али Хаменеи.
Новость дополняется.
Протестующие устроили поджог консульства США в пакистанском Карачи. В руках демонстрантов — портрет погибшего в результате атак США на Иран верховного лидера Али Хаменеи.
Протестующие устроили поджог консульства США в пакистанском Карачи. В руках демонстрантов — портрет погибшего в результате атак США на Иран верховного лидера Али Хаменеи.
Новость дополняется.