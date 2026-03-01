Команда академии Кабаевой забрала золото на ЧР-2026 по гимнастике

Серебряные медали по сумме баллов (52,300) выиграла команда Санкт-Петербурга. В упражнении с пятью мячами спортсменки представили программу под современную версию «Лунной сонаты» Людвига ван Бетховена, а композицию с обручами и булавами исполнили под хиты Майкла Джексона. В финалах команда завоевала золото в упражнении с мячами и бронзу с обручами и булавами. Спортсменки заявили, что довольны выступлением и считают чемпионат России главным стартом сезона.