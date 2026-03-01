Команда академии Кабаевой забрала золото на ЧР-2026 по гимнастике

В Москве стартовал чемпионат России по художественной гимнастике. В первые два соревновательных дня медали в многоборье и финалах отдельных видов разыграли команды в групповых упражнениях.
Третье место заняла команда «Сборная субъектов РФ», набравшая 52,200 балла. В упражнении с тремя обручами и двумя парами булав гимнастки показали шестой результат, допустив неточности и потери предметов. Во второй день коллектив увереннее выступил с пятью мячами, а в финалах завоевал серебро в этом виде, добавив его к бронзе многоборья.
Серебряные медали по сумме баллов (52,300) выиграла команда Санкт-Петербурга. В упражнении с пятью мячами спортсменки представили программу под современную версию «Лунной сонаты» Людвига ван Бетховена, а композицию с обручами и булавами исполнили под хиты Майкла Джексона. В финалах команда завоевала золото в упражнении с мячами и бронзу с обручами и булавами. Спортсменки заявили, что довольны выступлением и считают чемпионат России главным стартом сезона.
Победителем чемпионата стала команда «Небесная Грация» из академии Алины Кабаевой. Коллектив, в составе которого большинство гимнасток недавно выступали в юниорском разряде, опередил соперниц на 0,05 балла. В упражнениях были допущены отдельные неточности и потери, однако итоговая сумма позволила занять первое место. В финалах команда завоевала серебро в упражнении с мячами и обручами.
Спортсменки отметили, что прошли сложный путь подготовки и намерены продолжать работу над программами, подчеркнув значимость поддержки Алины Кабаевой и командного единства.
«Нам очень важна поддержка Алины Маратовны (Кабаевой), так как мы новая команда, недавно только собранная, и какие-то ее советы из личного пути в художественной гимнастике нам помогают», — передает слова гимнасток Sport24.
Ранее чемпионка Игр БРИКС Диана Чугунихина объявила о завершении карьеры.