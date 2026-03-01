Рай под ударом: дома звезд в Дубае попали в зону риска после атак Ирана

После сообщений о взрывах в районе Palm Jumeirah внимание СМИ переключилось не только на геополитику, но и на элитную недвижимость мировых знаменитостей. Искусственный архипелаг, считающийся символом роскоши и безопасности, много лет привлекает звезд первой величины.
По данным немецкого портала t-online, перевод статьи сделал aif.ru, в числе владельцев и резидентов недвижимости в Дубае — известные футболисты, актеры и поп-иконы. Так, Дэвид Бекхэм и Виктория Бекхэм приобрели виллу в итальянском стиле на Palm Jumeirah. Позднее недвижимость, по сообщениям СМИ, была подарена родителям Виктории. Район считается одним из самых престижных и закрытых в эмирате.
Криштиану Роналду инвестировал в элитную виллу на острове Jumeirah Bay Island — это закрытая островная зона рядом с побережьем Дубая, где стоимость объектов исчисляется десятками миллионов евро.
Шах Рух Хан, болливудская звезда владеет роскошной виллой «Jannat» на одном из «фрондов» Palm Jumeirah. Дом неоднократно попадал в рейтинги самых известных звездных резиденций в ОАЭ.
Актриса Линдси Лохан живет в Дубае с 2014 года. Она не раз заявляла, что ценит эмират за высокий уровень безопасности и приватности.
Теннисист Роджер Федерер приобрел пентхаус в районе Dubai Marina — одном из самых дорогих жилых кварталов города.
Семье гонщика Михаэля Шумахера принадлежит частный остров в архипелаге The World — уникальном проекте искусственных островов у побережья эмирата.
Кроме того, в статье упоминаются возможные инвестиции в недвижимость в Дубае со стороны Мадонны и Брэда Питта, однако официального подтверждения этим данным нет.
Palm Jumeirah долгие годы воспринимался как «звездная гавань» — место, где селебрити могут спокойно жить, инвестировать и отдыхать вдали от политических рисков. Именно поэтому любые сообщения о взрывах или угрозах в этом районе вызывают повышенное внимание.
Дубай остается одним из крупнейших мировых центров элитной недвижимости, а присутствие знаменитостей только усиливает его статус. Однако последние события показали, что даже самые престижные районы могут оказаться в фокусе глобальной нестабильности.