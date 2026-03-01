Рай под ударом: дома звезд в Дубае попали в зону риска после атак Ирана

По данным немецкого портала t-online, перевод статьи сделал aif.ru, в числе владельцев и резидентов недвижимости в Дубае — известные футболисты, актеры и поп-иконы. Так, Дэвид Бекхэм и Виктория Бекхэм приобрели виллу в итальянском стиле на Palm Jumeirah. Позднее недвижимость, по сообщениям СМИ, была подарена родителям Виктории. Район считается одним из самых престижных и закрытых в эмирате.