Кровавые слёзы и смерть за считаные дни: Профессор МГУ предупредил о вспышке смертельного вируса

Напомним, что вирус обнаружили в 2024 году как минимум в 15 странах Африки и Латинской Америки. Речь идёт, например, о Перу, Бразилии и Кении. Примечательно, что об опасности предупреждают только туристов из Европы. А год назад похожее заболевание унесло несколько жизней в Танзании.