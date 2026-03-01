Дмитрий Губерниев проведет в Челябинске юбилейный День города

Дмитрий Губерниев выступал на форуме с паблик-током на тему «Подача решает: в спорте, на кухне и в журналистике». По его завершении ведущему подарили знаменитый свитер СССР, как у Сергея Лаврова. Но ведущему не понравилось то, что на свитере нет молнии.