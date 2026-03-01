Дмитрий Губерниев проведет в Челябинске юбилейный День города

Определился ведущий юбилейного Дня города в Челябинске в 2026 году. Как и годом ранее, главный городской праздник будет вести Дмитрий Губерниев — спортивный комментатор и телеведущий. Об этом он заявил на фестивале «Медиагора-2026», который проходит в эти дни на ГЛК «Солнечная долина»:
— Слабаки ведущих меняют, а сильные опять зовут Губерниева. Поэтому День города Челябинска снова со мной!
Дмитрий Губерниев выступал на форуме с паблик-током на тему «Подача решает: в спорте, на кухне и в журналистике». По его завершении ведущему подарили знаменитый свитер СССР, как у Сергея Лаврова. Но ведущему не понравилось то, что на свитере нет молнии.
Узнать больше по теме
Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.Читать дальше