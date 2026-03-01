Самым популярным магическим атрибутом у нижегородцев стали карты Таро

Карты Таро в лидерах по продажам как в штуках, так и в деньгах. Однако по сравнению с 2024 годом объем продаж в этой категории снизился на 20%. В целом спрос на эзотерические товары в Нижегородской области вырос на 3,5% по итогам прошлого года. Темпы роста заметно снизились.
На втором месте по популярности у нижегородцев оказались обереги. Спрос на этот атрибут вырос на 36% по сравнению с уровнем 2024 года. Тройку лидеров замыкают амулеты. В прошлом году их покупали на 5% чаще, чем в 2024-м.
Напомним, спрос на осиновые колья вырос на 75% в Нижегородской области в 2025 году.