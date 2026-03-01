Первое лунное затмение 2026 произойдет 3 марта во вторник — что увидят белорусы. Подробности ТАСС озвучил ведущий научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук, доцент кафедры механики и процессов управления Российского университета дружбы народов Натан Эйсмонт.
По его словам, полное лунное затмение начнется в 01.44. Эйсмонт уточняет, что первые лучи упадут на Луну в 02.58. Это значит, добавляет он, что длительность полного затмения составит 74 минуты.
Ученые добавил, что во время первого затмения Луна окрасится в багровый цвет. Он пояснил, что Луна будет отражать лучи света Солнца, которые проходят через земную атмосферу:
— Так как атмосфера поглощает голубую часть спектра, а красную пропускает, то и Луна из-за этого окрасится в багровые цвета.
