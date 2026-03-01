Охота на большинство животных в Нижегородской области приостановлена с 1 марта

Охота на большинство видов диких животных приостановлена в Нижегородской области с 1 марта, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Зимний сезон охоты завершен, при этом отстрел волков возможен до 31 марта. Охота запрещена на зайцев, кабанов, рысь, боровую дичь, куницу, белку, ондатру, лису, горностая, енотовидную собаку, хоря лесного и бобра европейского.
«По итогам сезона охотники обязаны в течение 20 дней после завершения охоты представить сведения о её результатах. Отчётность требуется даже в том случае, если добыча не была осуществлена», — напомнил министр лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области Роман Воробьев.
Сезон весенней охоты на селезней с применением живых подсадных уток начинается 1 апреля. А охота на боровую и водоплавающую дичь начнется в южных и северных районах в разные даты.