Охота на большинство животных в Нижегородской области приостановлена с 1 марта

«По итогам сезона охотники обязаны в течение 20 дней после завершения охоты представить сведения о её результатах. Отчётность требуется даже в том случае, если добыча не была осуществлена», — напомнил министр лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области Роман Воробьев.