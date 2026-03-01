Минздрав сказал о ситуации с врачами в Беларуси. Подробности БелТА сообщила начальник управления контроля медицинской деятельности Министерства здравоохранения, председатель первичной организации «Белорусский союз женщин» Минздрава Ирина Киреева.
— Более 75% врачей — женщины, а среди средних медицинских работников — свыше 95%, — заметила Ирина Киреева.
Она уточнила, что больше всего женщин работают на первичном уровне. Начальник управления добавила, что младший медицинский персонал также представлен женщинами. Она обратила внимание, что это именно те люди, которые постоянно находятся рядом с пациентом, ухаживают за ним.
Киреева отметила, что женщины проводят сложные высокотехнологичные операции. По ее словам, с каждым днем их становится все больше. Также увеличивается количество женщин-руководителей, которые возглавляют университеты и республиканские научно-практические центры.
