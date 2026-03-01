Ричмонд
Спасший мальчика дворник вернулся в Узбекистан

Дома его встретили как героя.

Источник: Администрация Санкт-Петербурга

Дворник, который спас семилетнего мальчика в Петербурге, вернулся домой в Узбекистан. Его встретили в аэропорту тепло и с подарками.

Хайрулло Ибадуллаев был радушно принят по возвращении. В аэропорту Ташкента ему вручили сертификат от местной авиакомпании на бесплатные полеты в разные страны и путевку для родителей на паломничество, как сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Кроме того, президент Узбекистана наградил Ибадуллаева национальной медалью за проявленное мужество.

Напомним, что 22 февраля на Петрозаводской улице 36-летний дворник поймал мальчика, который выпал из окна на седьмом этаже. Благодаря его действиям ребенок остался жив. Сам мужчина получил перелом руки и ребер.