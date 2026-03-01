Спасатели эвакуировали двух туристов в районе «Красноярских Столбов»

В последний день зимы в национальном парке «Красноярские Столбы» в районе скалы Ермак у 50-летнего мужчины ухудшилось самочувствие, требовалась помощь. Краевые спасатели, дежурившие на выдвижном посту нацпарка, сопроводили гражданина от подножия скалы до личного автомобиля. От вызова службы «03» мужчина отказался.
Вечером при спуске с Торгашинской лестницы стало плохо 32-летнему мужчине. Самостоятельно идти он не мог, требовалась эвакуация. Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда на носилках эвакуировали мужчину с лестницы и передали работникам скорой медпомощи.
Спасатели напоминают, если вы страдаете какими-то заболеваниями, перед выходом на природу нужно с собой взять необходимые лекарства.
«Ваше здоровье — в ваших руках!» — подытожили в КГКУ «Спасатель».