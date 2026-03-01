Спасатели эвакуировали двух туристов в районе «Красноярских Столбов»

В последний день зимы в национальном парке «Красноярские Столбы» в районе скалы Ермак у 50-летнего мужчины ухудшилось самочувствие, требовалась помощь. Краевые спасатели, дежурившие на выдвижном посту нацпарка, сопроводили гражданина от подножия скалы до личного автомобиля. От вызова службы «03» мужчина отказался.