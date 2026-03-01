Туроператоры дали советы туристам по посещению ОАЭ

«В связи со сложившейся ситуацией в аэропортах возможны корректировки в расписании рейсов. Туроператоры остаются на связи с партнерами и прилагают все усилия для решения возникающих вопросов», — говорится в сообщении.
По информации туроператоров, в аэропортах могут возникать задержки и отмены рейсов, поэтому туристам советуют заранее проверять статус рейсов на онлайн-табло или на сайте авиакомпании.
Тем, кто уже находится в аэропорту, рекомендуется обращаться к представителям авиакомпании для получения актуальной информации о дальнейших действиях.
«Для транзитных пассажиров, находящиеся в местах транзита, необходимо обратиться на стойку авиакомпании для оперативного получения актуальной информации», — добавили в РСТ.
Туристы, чье пребывание на курортах уже подошел к концу, могут связаться с принимающей компанией для получения помощи в организации транспорта и проживания по обновленным данным о рейсах.
Проживание и бронирование
В РСТ отметили, что условия проживания зависят от политики конкретного отеля. В большинстве случаев гостиницы в ОАЭ предоставляют гибкие варианты продления или изменения бронирования, а туроператоры помогают координировать эти процессы.
Уточняется, что при отмене рейса авиакомпания обязана обеспечить размещение, однако «на практике возможны сложности».
Туроператоры предупреждают, что из-за высокой нагрузки на горячие линии время ожидания ответа может увеличиваться, но все запросы будут обработаны оперативными отделами.
Также в РСТ порекомендовали ориентироваться исключительно на официальные сообщения государственных органов и Генконсульств, поддерживать связь с туроператором и администрацией отеля.
По мере получения актуальной информации о изменениях в расписании рейсов туроператоры вносят соответствующие корректировки в бронирования.