Туроператоры дали советы туристам по посещению ОАЭ

МИНСК, 1 мар — Sputnik. Российские туроператоры сообщили о возможных изменениях рейсов в ОАЭ и дали памятку для туристов по пребыванию и транзиту, сообщили в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ).

Источник: Sputnik.by

«В связи со сложившейся ситуацией в аэропортах возможны корректировки в расписании рейсов. Туроператоры остаются на связи с партнерами и прилагают все усилия для решения возникающих вопросов», — говорится в сообщении.

По информации туроператоров, в аэропортах могут возникать задержки и отмены рейсов, поэтому туристам советуют заранее проверять статус рейсов на онлайн-табло или на сайте авиакомпании.

Тем, кто уже находится в аэропорту, рекомендуется обращаться к представителям авиакомпании для получения актуальной информации о дальнейших действиях.

«Для транзитных пассажиров, находящиеся в местах транзита, необходимо обратиться на стойку авиакомпании для оперативного получения актуальной информации», — добавили в РСТ.

Туристы, чье пребывание на курортах уже подошел к концу, могут связаться с принимающей компанией для получения помощи в организации транспорта и проживания по обновленным данным о рейсах.

Проживание и бронирование

В РСТ отметили, что условия проживания зависят от политики конкретного отеля. В большинстве случаев гостиницы в ОАЭ предоставляют гибкие варианты продления или изменения бронирования, а туроператоры помогают координировать эти процессы.

Уточняется, что при отмене рейса авиакомпания обязана обеспечить размещение, однако «на практике возможны сложности».

Туроператоры предупреждают, что из-за высокой нагрузки на горячие линии время ожидания ответа может увеличиваться, но все запросы будут обработаны оперативными отделами.

Также в РСТ порекомендовали ориентироваться исключительно на официальные сообщения государственных органов и Генконсульств, поддерживать связь с туроператором и администрацией отеля.

По мере получения актуальной информации о изменениях в расписании рейсов туроператоры вносят соответствующие корректировки в бронирования.