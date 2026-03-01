Названы самые популярные станции БКЛ метро

«Большая кольцевая линия — один из крупнейших инфраструктурных проектов России и мира, который реализовали по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. Благодаря БКЛ у всех жителей столицы появились альтернативные маршруты и возможность экономить в пути до 45 минут в день. Эта линия — одна из самых востребованных: ежедневно по ней совершается более 1,6 млн поездок», — приводятся в материале слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.