Названы самые популярные станции БКЛ метро

Станции метро «Нижегородская», «Каховская», «Каширская», «Печатники» и «Воронцовская» стали самыми востребованными у пассажиров на Большой кольцевой линии (БКЛ) за три года ее работы. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Московского метрополитена.

Источник: Агентство «Москва»

«Станции “Нижегородская”, “Каховская”, “Каширская”, “Печатники”, “Воронцовская” — самые популярные на БКЛ метрополитена, с учетом пересадок», — рассказали в пресс-службе.

В марте 2026 года самому протяженному в мире метрокольцу — Большой кольцевой линии Московского метрополитена — исполняется три года.

«Большая кольцевая линия — один из крупнейших инфраструктурных проектов России и мира, который реализовали по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. Благодаря БКЛ у всех жителей столицы появились альтернативные маршруты и возможность экономить в пути до 45 минут в день. Эта линия — одна из самых востребованных: ежедневно по ней совершается более 1,6 млн поездок», — приводятся в материале слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

За три года БКЛ на 23% разгрузила Кольцевую линию, ежедневно на новой линии курсирует 85 современных составов. Их обслуживают в трех электродепо: «Замоскворецком», «Нижегородском» и «Аминьевском».

