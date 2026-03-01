В Уфе с 1 марта выросла стоимость проезда в трамваях и троллейбусах

В столице Башкирии с 1 марта подорожала стоимость проезда в электротранспорте. Об этом сообщили в муниципалитете Уфы.
По предоставленным данным, по карте «Алга» и транспортному приложению проезд теперь стоит 34 рубля. При оплате банковской картой или наличными — 41 рубль. Для школьников — 21 рубль, провоз багажа — 24 рубля.
В мэрии отметили, что повышение продиктовано ростом цен на запчасти, обслуживание транспорта и ростом цен на электроэнергию.
