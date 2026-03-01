Кот Рузвельт из Челябинской области путешествует на крыше авто

В России 1 марта отмечают День кошек. Среди обожаемых пушистых питомцев жителей Челябинской области есть необычный кот. Он любит скорость и экстрим. О коте рассказала главный редактор газеты «Сельские новости» Александра Цыганова.
В Бредах местные жители уже давно привыкли к тому, что по улицам ездит черно-салатовый ВАЗ‑21099, а на его крыше гордо восседает кот. Знакомьтесь, это Рузвельт, или просто Рузик — полуторагодовалый сиамец, который обожает движение.
Хозяин необычного кота — Виктор Чуйкин. В 2014 году он спас обессилевшего кудрявого пеликана, который отбился от стаи. Позже птицу передали в Челябинский зоопарк.
Теперь в жизни Виктора новая любовь — кот с характером.
«У меня до Рузика тоже был очень умный сиамский кот. Он везде со мной ездил — по делам, на рыбалку. Когда умер, я очень переживал. Потом нашел котенка в Магнитогорске, забронировал, купил и с маленького возраста стал брать с собой в поездки», — вспоминает Виктор.
Рузик быстро оценил прелести автомобильной жизни. Сначала он облюбовал место на «торпеде» и любил высовываться в открытое окно со стороны водителя. Потом освоил люк: запрыгивает на спинку переднего сиденья и через открытый люк выбирается на крышу. Причем наружу, подчеркивает хозяин, ему нужно именно во время движения.
«Он настойчиво просит открыть люк или окно. Если скорость слишком большая и уши начинает заворачивать ветром — возвращается в салон. Еще боится больших встречных машин и не любит, когда люди тянут к нему руки с криками “Ой, котик!”», — смеется хозяин.
Особое удовольствие для Рузика — рыбалка. Если хозяин в лодке, кот сидит на носу и наслаждается движением. Если рыбачат с берега — пушистый партнер либо рядом, либо охотится на полевых мышей. Этим летом Виктор работал на укладке дорожек на археологическом памятнике «Синташта» — Рузвельт, конечно, был с ним.
Чужим кот в руки не дается, поэтому хозяин повесил на него электронное устройство — мало ли что. Потерять еще одного друга жалко.
Необычную привычку кота Виктор объясняет просто: начал брать его с собой еще крохотным котенком. Так Рузик и привык. Теперь он жаден до новых впечатлений.
Так что, если увидите в Бредах черно-салатовую «девяносто девятую» с котом на крыше — не удивляйтесь. Это просто Рузвельт едет навстречу ветру и новым приключениям.