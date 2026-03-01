Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кот Рузвельт из Челябинской области путешествует на крыше авто

Как только машина приходит в движение, он просит хозяина открыть люк.

Источник: 1obl.ru

В России 1 марта отмечают День кошек. Среди обожаемых пушистых питомцев жителей Челябинской области есть необычный кот. Он любит скорость и экстрим. О коте рассказала главный редактор газеты «Сельские новости» Александра Цыганова.

В Бредах местные жители уже давно привыкли к тому, что по улицам ездит черно-салатовый ВАЗ‑21099, а на его крыше гордо восседает кот. Знакомьтесь, это Рузвельт, или просто Рузик — полуторагодовалый сиамец, который обожает движение.

Хозяин необычного кота — Виктор Чуйкин. В 2014 году он спас обессилевшего кудрявого пеликана, который отбился от стаи. Позже птицу передали в Челябинский зоопарк.

Теперь в жизни Виктора новая любовь — кот с характером.

«У меня до Рузика тоже был очень умный сиамский кот. Он везде со мной ездил — по делам, на рыбалку. Когда умер, я очень переживал. Потом нашел котенка в Магнитогорске, забронировал, купил и с маленького возраста стал брать с собой в поездки», — вспоминает Виктор.

Рузик быстро оценил прелести автомобильной жизни. Сначала он облюбовал место на «торпеде» и любил высовываться в открытое окно со стороны водителя. Потом освоил люк: запрыгивает на спинку переднего сиденья и через открытый люк выбирается на крышу. Причем наружу, подчеркивает хозяин, ему нужно именно во время движения.

«Он настойчиво просит открыть люк или окно. Если скорость слишком большая и уши начинает заворачивать ветром — возвращается в салон. Еще боится больших встречных машин и не любит, когда люди тянут к нему руки с криками “Ой, котик!”», — смеется хозяин.

Особое удовольствие для Рузика — рыбалка. Если хозяин в лодке, кот сидит на носу и наслаждается движением. Если рыбачат с берега — пушистый партнер либо рядом, либо охотится на полевых мышей. Этим летом Виктор работал на укладке дорожек на археологическом памятнике «Синташта» — Рузвельт, конечно, был с ним.

Чужим кот в руки не дается, поэтому хозяин повесил на него электронное устройство — мало ли что. Потерять еще одного друга жалко.

Необычную привычку кота Виктор объясняет просто: начал брать его с собой еще крохотным котенком. Так Рузик и привык. Теперь он жаден до новых впечатлений.

Так что, если увидите в Бредах черно-салатовую «девяносто девятую» с котом на крыше — не удивляйтесь. Это просто Рузвельт едет навстречу ветру и новым приключениям.