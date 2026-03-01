В Запорожской области беспилотник атаковал автомобиль с волонтерами из Ростова

На трассе Васильевка — Бердянск в Черниговском беспилотник атаковал гражданский автомобиль, в котором ехали волонтеры из Ростова-на-Дону. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.
В итоге 51-летняя женщина погибла на месте. Еще одна волонтер того же возраста получила тяжелые ранения.
Врачи в Токмакской центральной районной больнице диагностировали у нее множественные осколочные ранения головы, туловища и конечностей, а также ожоги. Сейчас медики борются за ее жизнь.
Подпишись на нас в МАХ и Telegram!