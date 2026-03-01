Татарстанцев предупреждают: весной будет рекордное нашествие клещей

Врио директора Высшей школы живых систем БФУ Евгения Калинина пояснила, что снег служит естественным термоизолятором. Благодаря этому температура в лесной подстилке почти не опускается ниже нуля даже в сильные морозы.
По её прогнозу, при тёплой весне клещи могут начать активность уже в апреле. Обычно они просыпаются при температуре от +1 до +5 градусов, а при +10 градусах переходят в активную фазу и становятся опасными для человека.
Региональные службы могут начать обработку парков и зон отдыха раньше обычного. Калинина напоминает о высоком риске заражения клещевым боррелиозом, или болезнью Лайма, и советует жителям использовать репелленты сразу после таяния снега.