Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Татарстанцев предупреждают: весной будет рекордное нашествие клещей

Специалисты-энтомологи прогнозируют, что в этом сезоне иксодовые клещи могут активизироваться раньше обычного и их количество будет очень большим. Причиной называют аномально высокий слой снега, который создаёт оптимальные условия для их зимовки.

Врио директора Высшей школы живых систем БФУ Евгения Калинина пояснила, что снег служит естественным термоизолятором. Благодаря этому температура в лесной подстилке почти не опускается ниже нуля даже в сильные морозы.

По её прогнозу, при тёплой весне клещи могут начать активность уже в апреле. Обычно они просыпаются при температуре от +1 до +5 градусов, а при +10 градусах переходят в активную фазу и становятся опасными для человека.

Региональные службы могут начать обработку парков и зон отдыха раньше обычного. Калинина напоминает о высоком риске заражения клещевым боррелиозом, или болезнью Лайма, и советует жителям использовать репелленты сразу после таяния снега.