В Пермском округе обновят мост через Северную на въезде в Рождественское

Во время обследования выяснилось, что на переправе отсутствует система водоотвода, деревянное покрытие и деформационные швы находятся в плохом состоянии, повреждены перильные ограждения. Также зафиксировано вымывание грунта у опор. На несущих конструкциях обнаружены трещины, коррозия, сколы и разрушение защитного слоя.