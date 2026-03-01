В Пермском округе обновят мост через Северную на въезде в Рождественское

Этот мост — единственный путь в населенный пункт. После проверки специалисты признали движение по нему небезопасным, а по уровню грузоподъемности объект отнесли к предаварийному состоянию.
Во время обследования выяснилось, что на переправе отсутствует система водоотвода, деревянное покрытие и деформационные швы находятся в плохом состоянии, повреждены перильные ограждения. Также зафиксировано вымывание грунта у опор. На несущих конструкциях обнаружены трещины, коррозия, сколы и разрушение защитного слоя.
В рамках ремонта подрядчик приведет в порядок опоры и пролетное строение, обновит мостовое полотно и благоустроит подъезды к сооружению.
Работы уже стартовали. Сейчас их техническая готовность составляет около 4%. На данный момент специалисты занимаются устройством временной объездной дороги.