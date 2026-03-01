Стабилизации нет: Минздрав усилил меры из-за роста заболеваемости корью

В ответ на текущую эпидемиологическую ситуацию Министерство здравоохранения расширило комплекс санитарно-профилактических мероприятий. Дополнительную иммунизацию проводят детям 6−10 месяцев до стабилизации обстановки. Организована наверстывающая вакцинация детей 2−5 и 7−18 лет, ранее не получивших прививку, а также медработников до 30 лет без подтвержденной иммунизации.