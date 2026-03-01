Telegram-каналы начали менять свои названия с английского на русский язык

С 1 марта вступили в силу требования, предусматривающие, что владельцы магазинов, кафе и ресторанов должны будут привести вывески и указатели в соответствие с законом о русском языке. Надписи «вход», «выход», «открыто», «распродажа» в обязательном порядке должны быть на русском. За нарушение данной нормы будет грозить штраф до 500 тысяч рублей.