Telegram-каналы начали менять свои названия с английского на русский язык

РИА Новости: Telegram-каналы начали менять свои названия на русский язык.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Telegram-каналы, посвященные моде и красоте, начали менять названия с иностранного на русский язык, обратило внимание РИА Новости.

Так, каналы стилистов, в которых они дают советы и обозревают магазины одежды, а также шоурумы, изменили свои названия.

С 1 марта вступили в силу требования, предусматривающие, что владельцы магазинов, кафе и ресторанов должны будут привести вывески и указатели в соответствие с законом о русском языке. Надписи «вход», «выход», «открыто», «распродажа» в обязательном порядке должны быть на русском. За нарушение данной нормы будет грозить штраф до 500 тысяч рублей.

Так, вся информация на вывесках, указателях и этикетках должна быть на русском языке, при этом иностранные слова не запрещаются, они могут использоваться дополнительно.

Требования не коснутся фирменных наименований, товарных знаков и знаков обслуживания. Например, фирменное наименование — название компании из ЕГРЮЛ или же, если название зарегистрировано на латинице как товарный знак, то вывеску менять не придется.