Адвокаты сказали, что делать белорусам, попавшим в ДТП в России

Он добавил, что в том случае, если есть два или более пострадавших, то применимое право будет определяться отдельно для каждого. Если же в аварию вовлечены два или более транспортных средств, которые были зарегистрированы в одной и той же стране, то будет применено национальное право государства регистрации.