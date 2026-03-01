Адвокаты сказали, что делать белорусам, попавшим в ДТП в России

Адвокат Минской областной коллегии адвокатов Илья Пинхасик и помощник адвоката Елена Чака сказали, что делать белорусам, попавшим в ДТП в России. Подробности приводит телеграм-канал газеты «На страже» и журнала «Милиция Беларуси».
В Тамбовской области белорус, находясь за рулем автомобиля Volkswagen Passat, во время обгона выехал на встречную полосу и врезался в Audi. За рулем указанного авто находился гражданин России. В результате аварии Audi получила значительные механические повреждения, ремонт был выполнен на СТО в России.
Адвокаты поясняют, что к международным актам, которые регулируют деликтную ответственность, в том числе вследствие ДТП, относится Гаагская Конвенция о праве. Беларусь к указанной конвенции присоединилась.
— Одно из положений конвенции устанавливает, что применяется право государства, на территории которого случилось ДТП (место ДТП), — поясняет адвокат Илья Пинхасик.
Он добавил, что в том случае, если есть два или более пострадавших, то применимое право будет определяться отдельно для каждого. Если же в аварию вовлечены два или более транспортных средств, которые были зарегистрированы в одной и той же стране, то будет применено национальное право государства регистрации.
В момент определения ответственности во внимание будут приниматься нормы, касающиеся контроля и безопасности дорожного движения, которые действуют на момент совершения ДТП в месте аварии. Это значит, что будут учитываться национальные правила дорожного движения.
Указанная норма закреплена в пункте 1 статьи 1129 Гражданского кодекса Беларуси. Так, права и обязанности по обязательствам, которые возникают вследствие причинения вреда, определяются по праву страны, где имело место действие или иное обстоятельство, послужившее основанием для требования о возмещении вреда.
Согласно статье 508 Кодекса гражданского судопроизводства Беларуси, суды могут рассматривать дела по искам иностранных лиц к ответчикам, которые имеют место жительства (место пребывания) или же место нахождение в Беларуси. Также подсудны дела по искам к иностранным гражданам и лицам без гражданства, если у них есть место жительства (место пребывания) в стране.
Адвокаты обращают внимание, что при выезде в Россию водители авто, зарегистрированные в Беларуси, могут заключить с белорусской страховой организацией (членом Белорусского бюро по транспортному страхованию) договор международного страхования, который действует в России. Или же можно заключить договор союзного страхования, который будет распространяться на две страны.
В последнем варианте причиненный потерпевшему ущерб будет возмещаться согласно праву той страны, где непосредственно случилось ДТП. Специалисты уточняют, что обращаться при дорожно-транспортом происшествии в РФ необходимо в российскую страховую организацию, в иных случаях — в Российский союз автостраховщиков.
Адвокат Илья Пинхасик отмечает: так как осмотр поврежденной машины и иного имущества проводится в России, то во избежание дополнительных расходов на их транспортировку следует сразу же заявить о случившемся в страховую организацию причинителя вреда. В иных случаях — в Российский союз автостраховщиков и согласовать осмотр до возвращения в Беларусь.
— Страховые случаи, наступившие в России, в которых гражданин Беларуси является потерпевшим, подлежат урегулированию в данном государстве и в соответствии с его законодательством при заключении договора обязательного страхования гражданской ответственности, — уточняет специалист.
Ущерб в результате аварии в подобной ситуации возмещается страховой компанией или виновников ДТП. Если же страховая выплата не покрывает весь причиненный ущерб, то оставшаяся часть компенсируется виновником.
Согласно постановлению Пленума Верховного Суда России № 31 от 8 ноября 2022 года, размер страхового возмещения в форме организации и оплаты восстановительного ремонта при причинении вреда транспортному средству потерпевшего (за исключением легковых авто, находящихся в собственности граждан и зарегистрированных в РФ), будет определяться по методике с учетом износа комплектующих изделий. Он не может быть выше 50% их стоимости.
— Различия между страховым обязательством, где страховщику надлежит осуществить именно страховое возмещение по договору, и деликтным обязательством непосредственно между потерпевшим и причинителем вреда обусловливают разницу в самом их назначении и, соответственно, в условиях возмещения вреда, — обращает внимание адвокат Елена Чака.
Она добавляет, что смешение различных обстоятельств, их элементов, одним из которых является порядок реализации потерпевшим своего права, может иметь неблагоприятные последствия с ущемлением прав и свобод стороны (речь идет про потерпевшего), в чьих интересах был установлен соответствующий гражданско-правовой институт.
Так как обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств не может подменять собой и отменять институт деликтных обязательств, применение правил данного страхования не может привести к безосновательному уменьшению размера возмещения, которое потерпевший вправе требовать из-за причиненного вреда.
При учете указанного положения закона об ОСАГО (российский полис обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств) не отменяет право потерпевшего на возмещение вреда с того, кто его причинил. Также не предусматривается возможность возмещения убытков в меньшем размере.
