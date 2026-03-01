Ричмонд
Из Дубая в Уфу отменены авиарейсы из-за конфликта на Ближнем Востоке

Пассажирам порекомендовали обратиться в турагентства для возврата денег.

В Уфу из Дубая отменены рейсы авиакомпаний AirArabia и flydubai, а также обратные вылеты из Уфы. Об этом сообщается на сайте перевозчиков.

По данным Росавиации, причина в полном закрытии аэропортов ОАЭ из-за ситуации на Ближнем Востоке. В Росавиации уточнили, что закрыто также небо Катара, Бахрейна, Израиля, Ирана, Кувейта и Ирака. Рйсы отменяют многие мировые перевозчики.

Пассажирам порекомендовали обратиться в турагентства или в контактные центы для возврата денег или перебронирования.

