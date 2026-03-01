Ричмонд
Air Astana разместила пассажиров в гостиницах в Дохе, Дели и Дубае

Авиакомпания разместила пассажиров в гостиницах.

Источник: Baigenews

В связи с вынужденной приостановкой рейсов на Ближний Восток группа компаний Air Astana организовала комплекс мер поддержки для пассажиров, оказавшихся в этом регионе, передает BAQ.KZ.

Авиакомпания предоставила временное размещение и специальные тарифы в гостиницах, а также консультирует по дальнейшим действиям.

На данный момент временное размещение за счёт авиакомпании получили:

— Доха — 174 пассажира;

— Дели — 231 пассажир (рейс Алматы — Дубай);

— Дубай — 330 пассажиров.

Пассажиры обеспечены проживанием на одни сутки. После этого авиакомпания договорилась с гостиницами Flora Al Barsha и Flora Creek в Дубае о предоставлении специальных тарифов для пассажиров Air Astana.

Напомним, ранее МИД опубликовал контакты экстренной связи для граждан страны Казахстана на Ближне Востоке.