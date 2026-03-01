Air Astana разместила пассажиров в гостиницах в Дохе, Дели и Дубае

В связи с вынужденной приостановкой рейсов на Ближний Восток группа компаний Air Astana организовала комплекс мер поддержки для пассажиров, оказавшихся в этом регионе, передает BAQ.KZ.
Авиакомпания предоставила временное размещение и специальные тарифы в гостиницах, а также консультирует по дальнейшим действиям.
На данный момент временное размещение за счёт авиакомпании получили:
— Доха — 174 пассажира;
— Дели — 231 пассажир (рейс Алматы — Дубай);
— Дубай — 330 пассажиров.
Пассажиры обеспечены проживанием на одни сутки. После этого авиакомпания договорилась с гостиницами Flora Al Barsha и Flora Creek в Дубае о предоставлении специальных тарифов для пассажиров Air Astana.
Напомним, ранее МИД опубликовал контакты экстренной связи для граждан страны Казахстана на Ближне Востоке.