С 1 марта у дачников начнут изымать участки за американский клен

Владельцам земель поясняют: американский клен — чужеродное растение, оно угрожает экосистеме российских лесов. Из-за огромного количества семян и высокой живучести клен вытесняет аборигенные виды, такие как дуб и осина, и не дает восстанавливаться естественной растительности.
Закон обязывает собственников участков бороться с распространением таких растений. За невыполнение требования физлицам грозит штраф от 20 до 50 тысяч рублей. Для должностных лиц сумма взыскания составит от 50 до 100 тысяч, а для юридических — от 400 до 700 тысяч рублей.
При этом власти регионов смогут самостоятельно утверждать списки вредных растений и размеры штрафов на своей территории.
Юристы поясняют, что речь не идет о внезапном запрете на конкретные деревья. Собственники и так обязаны по закону содержать землю в порядке и не допускать зарастания сорной растительностью. Изъятие дачного участка — это крайняя мера. Она применяется только по решению суда и только после того, как собственник неоднократно проигнорировал предписания и не устранил нарушения. Сам факт того, что на земле растет американский клен, не означает автоматической потери прав на недвижимость.
Тем, кто хочет избавиться от агрессивного растения на своем участке самостоятельно, советуют применять механический способ. Специалисты рекомендуют спилить ствол, оставив пенек, затем окопать его и перерубить горизонтальные корни. Глубокий стержневой корень можно сломать, раскачивая остаток ствола как рычаг. После этого грунт перекапывают и накрывают черной пленкой, периодически убирая появляющиеся ростки. Полное выведение сорняка таким методом займет около двух сезонов.
Более быстрый, но токсичный способ — использование химии. Арборициды с глифосатом эффективны, но они нарушают экосистему почвы и опасны для людей и животных, поэтому работать с ними нужно только в защитном костюме и респираторе, передает «Лента».