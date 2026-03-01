С 1 марта у дачников начнут изымать участки за американский клен

Юристы поясняют, что речь не идет о внезапном запрете на конкретные деревья. Собственники и так обязаны по закону содержать землю в порядке и не допускать зарастания сорной растительностью. Изъятие дачного участка — это крайняя мера. Она применяется только по решению суда и только после того, как собственник неоднократно проигнорировал предписания и не устранил нарушения. Сам факт того, что на земле растет американский клен, не означает автоматической потери прав на недвижимость.