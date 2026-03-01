Тарифы на жилищно-коммунальные услуги повысились в Беларуси с 1 марта 2026 года. Подробности приводит БелТА.
В феврале 2026 года президент Беларуси Александр Лукашенко отменил повышение тарифов на ЖКУ с 1 января из-за сильного отопления в мороз. Повышение было перенесено на 1 марта.
С первого дня весны в стране вырастут тарифы, исходя из подходов, которые были приняты при распределении прироста платежей по типовой квартире в размере 22,5 рублей, или 0,5 базовой величины (одна базовая величина 1 марта 2026 года составляет 45 рублей) между всеми ЖКУ. Данный подход определен указом главы Беларуси № 23 «Об установлении тарифов для населения в сфере жилищно-коммунального хозяйства на 2026 год» от 23 января 2026 года (подробнее мы писали здесь).
Цены на газ вырастут на 7,07% — удорожание 0,93 рубля. Что касается тарифов на электроэнергию, то они увеличатся на 7%, то есть удорожание составит 2,99 рубля.
Вместе с тем тарифы на теплоэнергию с 1 июня вырастут на 7,3% — на 3,12 рубля (в том числе на отопление — 2,6 рубля, на горячую воду — 0,53 рубля). Стоимость одного баллона сжиженного газа увеличится на 1,7 рубля.
Ранее Совмин установил новые цены на газ, электричество и отопление для белорусов.
Тем временем ГАИ обратилась к водителям в Беларуси из-за летних шин с 1 марта.
А еще синоптик Дмитрий Рябов сказал про потепление до +13 в Беларуси со 2 по 8 марта за счет воздуха из Европы.