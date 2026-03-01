В Калининградской области изменили маршруты нескольких междугородних автобусов

Изменения ввели после обращений жителей. Автобусы № 116 «Калининград — посёлок Жемчужное» и № 145 «Калининград — посёлок Храброво» теперь будут останавливаться в посёлке Горловка. Маршруты № 566 «Озёрск — Калининград», № 580 «Гусев — Калининград» и № 583 «посёлок Чернышевское — Калининград» добавят остановку на улице Мира в Гвардейске.