В Калининградской области изменили маршруты нескольких междугородних автобусов

В Калининградской области с 2 марта несколько межмуниципальных автобусов будут делать дополнительные остановки. Об этом пишут в телеграм-канале регионального министерства развития инфраструктуры.
Изменения ввели после обращений жителей. Автобусы № 116 «Калининград — посёлок Жемчужное» и № 145 «Калининград — посёлок Храброво» теперь будут останавливаться в посёлке Горловка. Маршруты № 566 «Озёрск — Калининград», № 580 «Гусев — Калининград» и № 583 «посёлок Чернышевское — Калининград» добавят остановку на улице Мира в Гвардейске.
В длинные выходные с 7 по 9 марта пригородные поезда в Калининградской области будут ходить по расписанию выходного и праздничного дня. Мы публиковали обновлённый график.