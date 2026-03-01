Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Калининградской области изменили маршруты нескольких междугородних автобусов

Дополнительные остановки вводят с 2 марта.

Источник: Клопс.ru

В Калининградской области с 2 марта несколько межмуниципальных автобусов будут делать дополнительные остановки. Об этом пишут в телеграм-канале регионального министерства развития инфраструктуры.

Изменения ввели после обращений жителей. Автобусы № 116 «Калининград — посёлок Жемчужное» и № 145 «Калининград — посёлок Храброво» теперь будут останавливаться в посёлке Горловка. Маршруты № 566 «Озёрск — Калининград», № 580 «Гусев — Калининград» и № 583 «посёлок Чернышевское — Калининград» добавят остановку на улице Мира в Гвардейске.

В длинные выходные с 7 по 9 марта пригородные поезда в Калининградской области будут ходить по расписанию выходного и праздничного дня. Мы публиковали обновлённый график.