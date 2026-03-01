В Ростовской области иностранцам запретили работать в торговле и перевозках

Новые правила будут вводить постепенно, и они будут действовать до конца следующего года. С 1 марта иностранцы с патентами больше не смогут работать в фитнес-клубах и на производстве драгоценных металлов. А с 1 апреля ограничения коснутся курьерских служб, магазинов, где торгуют продуктами, напитками и табаком, а также компаний, занятых сухопутными и трубопроводными перевозками и почтовой связью.