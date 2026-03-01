Беллегпром сказал об использовании искусственного интеллекта при создании одежды

Начальник управления торговли и маркетинга «Беллегпрома» Ольга Грабеня сказала в интервью БелТА об использовании искусственного интеллекта при создании одежды.
Грабеня отметила, что искусственный интеллект применяется на предприятиях концерна для создания дизайна.
— Есть конкретные примеры и продукция в продаже — аппликации и рисунки на трикотажных изделиях «Свiтанка», дизайн в обуви предприятия «Белвест», — заметила начальник управления.
При этом Ольга Грабеня заверила, что технологи и дизайнеры вряд ли останутся без работы. Она пояснила, что искусственный интеллект требует контроля. Это значит, что специалист всегда будет стоять над технологией, так как именно потребитель лучше понимает, что ему нужно.
Начальник управления также добавила, что производитель, изучая тенденции и спрос, будет работать вместе с искусственным интеллектом, чтобы создавать качественную и востребованную продукцию.
