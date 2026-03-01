Губернатор Севастополя рассказал о спасении ветеринарами кота Рыжика.
В своем telegram-канале Михаил Развожаев рассказал, как крымские ветеринары спасали кота с пулевым ранением.
Кот поступил к врачам с ранением в области поясницы. Рентген показал проникающее ранение брюшной полости с входным отверстием от металлической пульки и перфорацией толстого отдела кишечника.
Чтобы достать пулю, хирурги провели животному лапаротомию, в ходе которой восстановили целостность кишечника.
На данный момент кот чувствует себя хорошо и даже прошел вакцинацию от бешенства.