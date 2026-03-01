Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Что происходит с дважды отложенным рейсом Дубай — Минск и его пассажирами

«Белавиа» сообщила, что вылет из Дубая в Минск снова откладывается.

Источник: Комсомольская правда

«Белавиа» сказала, что происходит с дважды отложенным рейсом Дубай — Минск и его пассажирами.

В субботу, 28 февраля, белорусский авиаперевозчик предупреждал, что рейс из Дубая в Минск, запланированный на последний день зимы, будет перенесен на 1 марта. Подобное случилось из-за закрытия воздушного пространства ОАЭ.

«Белавиа» в воскресенье уточнила, что перенесенный на 1 марта рейс из Дубая в Минск, снова был отложен. И отметили, что в ОАЭ все еще сохраняются ограничения на полеты.

«Пассажиры рейса размещены в гостиницах, с ними на связи представители авиакомпании», — отмечает белорусский авиаперевозчик.

Ранее мы писали, что «Белавиа» отменяет рейсы в Израиль из-за закрытия воздушного пространства.

Кроме того, МИД Беларуси сделал заявление из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке.