«Белавиа» сказала, что происходит с дважды отложенным рейсом Дубай — Минск и его пассажирами.
В субботу, 28 февраля, белорусский авиаперевозчик предупреждал, что рейс из Дубая в Минск, запланированный на последний день зимы, будет перенесен на 1 марта. Подобное случилось из-за закрытия воздушного пространства ОАЭ.
«Белавиа» в воскресенье уточнила, что перенесенный на 1 марта рейс из Дубая в Минск, снова был отложен. И отметили, что в ОАЭ все еще сохраняются ограничения на полеты.
«Пассажиры рейса размещены в гостиницах, с ними на связи представители авиакомпании», — отмечает белорусский авиаперевозчик.
