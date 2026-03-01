Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Крыму началась прививочная кампания против клещевого энцефалита

Врачи предупреждают об опасности укусов насекомых.

Источник: Комсомольская правда

В Крыму началась прививочная кампания против клещевого энцефалита в преддверии начала сезона. Медики особенно обеспокоены уязвимостью детей.

Пик активности клещей на полуострове приходится на май-июнь и август-сентябрь, при этом риск заражения сохраняется с апреля по октябрь.

Самыми опасными местами остаются лесные и лесопарковые зоны Симферопольского, Бахчисарайского, Белогорского и Кировского районов, а также окрестности Ялты, Алушты и Судака.

Ситуация в регионе осложняется тем, что полуостров относится к эндемичным территориям, и насекомые тут активны с ранней весны до поздней осени.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше