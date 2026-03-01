В Крыму началась прививочная кампания против клещевого энцефалита в преддверии начала сезона. Медики особенно обеспокоены уязвимостью детей.
Пик активности клещей на полуострове приходится на май-июнь и август-сентябрь, при этом риск заражения сохраняется с апреля по октябрь.
Самыми опасными местами остаются лесные и лесопарковые зоны Симферопольского, Бахчисарайского, Белогорского и Кировского районов, а также окрестности Ялты, Алушты и Судака.
Ситуация в регионе осложняется тем, что полуостров относится к эндемичным территориям, и насекомые тут активны с ранней весны до поздней осени.
