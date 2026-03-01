Эксперт рассказал о схемах обмана россиян в преддверии 8 Марта

«Помните, ни одна настоящая организация — банк, госорган, почта, курьер — никогда не будет запрашивать у вас код, пришедший в смс-сообщении. Его разглашение почти всегда ведет к краже денег. Не поддавайтесь давлению. Мошенники создают искусственное ощущение срочности (“акция ограничена”, “посылка будет возвращена”). Взвешенное решение и проверка информации — ваша лучшая защита», — заключил Бедеров.