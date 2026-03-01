Волгоградская область вошла в топ-5 регионов в переписи воробьев

Перепись проходила с 7 по 15 февраля, участие в ней приняли 22 639 человек из 87 регионов страны. Всего они насчитали 322 343 птицы.
«Этот сезон стал самым массовым среди всех проведенных. От участия в ней отказались разве что жители Чечни и Карачаево-Черкессии, зато активно подключились жители ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей», — делятся организаторы.
Традиционно в топе — крупные города. В Москве насчитали 31 193 воробья, в Московской области — 20 114, Санкт-Петербурге — 18 943, в Рязанской области — 11 645, в Волгоградской — 9 459. Перепись была организована в связи со значительным уменьшением численности этих птиц в городах страны.