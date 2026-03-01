Свыше половины соискателей Дона применяют ИИ для поиска работы

Шесть из десяти респондентов применяли искусственный интеллект в различных форматах при трудоустройстве. Чаще всего технологии использовались для написания резюме (32%) и профориентации с подбором подходящих специальностей (32%). Четверть опрошенных (26%) привлекали ИИ для подготовки к собеседованию, 21% — для составления сопроводительных писем, 13% — для помощи непосредственно во время интервью.