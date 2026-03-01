27 семей в Новочеркасске получили жилищные сертификаты

Сертификат можно потратить на покупку квартиры или дома, строительство, погашение ипотеки или паевой взнос в жилищный кооператив. С 1 января этого года его размер вырос до 912 тысяч рублей, что почти на 300 тысяч больше, чем в прошлом году.