27 семей в Новочеркасске получили жилищные сертификаты

Многодетным семьям Новочеркасска вручили сертификаты на жилье.

Источник: Комсомольская правда

В Новочеркасске 27 многодетных семей получили земельные сертификаты. Теперь у них есть три месяца, чтобы потратить эти деньги на жилье. Об этом сообщили в министерстве строительства Ростовской области.

Сертификат можно потратить на покупку квартиры или дома, строительство, погашение ипотеки или паевой взнос в жилищный кооператив. С 1 января этого года его размер вырос до 912 тысяч рублей, что почти на 300 тысяч больше, чем в прошлом году.

Как подчеркнул первый замминистра строительства области Сергей Вифлянцев, это чисто региональная мера поддержки. Получить ее могут многодетные семьи, которые стоят в очереди на бесплатный участок под строительство дома.

