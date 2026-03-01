Ричмонд
Коттеджный поселок под Самарой остался без общественного транспорта

Жители коттеджного поселка под Самарой пожаловались, что остались без транспортного сообщения.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре отменили единственный маршрут, который ведет в коттеджный поселок «Юбилейный», пожаловались горожане. Пост об этом появился в сообществе КП «Юбилейный» ВКонтакте. Жители поселка пишут, что маршрут просуществовал всего полтора месяца, с 12 января 2026 года.

Сейчас, судя по данным сервисов для отслеживания общественного транспорта, маршрут № 103К следует от площади Кирова до с/х Юбилейный в Черноречье, а вот коттеджный поселок обходит стороной.

По информации от перевозчика, маршрут в коттеджный поселок отменили, так как пассажиров было мало. Хотя жители поселка уверяют, что для многих из них, у кого нет машины, это был единственный способ добраться в город. Официального комментария от властей на эту тему пока нет.