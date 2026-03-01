В Воронежской области ликвидируют санаторий «Белая горка»

Правительство Воронежской области официально запустило процедуру ликвидации автономного учреждения «Санаторий для граждан пожилого возраста и инвалидов “Белая горка”». Соответствующее постановление подписал временно исполняющий обязанности губернатора 27 февраля 2026 года. Решение принято, по данным властей, для оптимизации бюджетных расходов и более эффективного управления государственным имуществом региона.
Согласно документу, функции учредителя санатория, расположенного в селе Белая Горка 1-я Богучарского района, исполняет областное министерство социальной защиты. В ближайшие две недели профильное министерство должно утвердить состав ликвидационной комиссии, а также определить четкий график и порядок упразднения организации.
Напомним, основанием для такого решения стала признанная нерентабельность масштабной реконструкции учреждения. Осенью прошлого года сайт VRN.KP сообщал, что обновление «Белой горки» обошлось бы региону в 1,6 миллиарда рублей. Согласно инвестпроекту, здание и оборудование изношены настолько, что проще закрыть учреждение, чем отремонтировать по современным стандартам.