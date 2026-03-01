В Воронежской области ликвидируют санаторий «Белая горка»

Напомним, основанием для такого решения стала признанная нерентабельность масштабной реконструкции учреждения. Осенью прошлого года сайт VRN.KP сообщал, что обновление «Белой горки» обошлось бы региону в 1,6 миллиарда рублей. Согласно инвестпроекту, здание и оборудование изношены настолько, что проще закрыть учреждение, чем отремонтировать по современным стандартам.