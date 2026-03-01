Неизвестно, есть ли граждане Молдовы среди жертв конфликта на Ближнем Востоке: Куда обращаться и что предпринимать в случае опасности — список посольств РМ

Среди жертв или пострадавших в конфликте на Ближнем Востоке нет граждан Молдовы, по данным на раннее утро 1 марта. Но это пока неточная информация.
Кризисный центр (тот самый, что обходится нам в 20 млн леев в год), работает в круглосуточном режиме и отслеживает ситуацию с безопасностью в регионе в координации с дипмиссиями Молдовы.
Куда обращаться и как действовать.
Посольство РМ в Израиле:
тел: +972 52 778 9772.
тел: +972 52 278 7326.
E-mail: tel-aviv@mfa.gov.md
Посольство РМ в Катаре (аккредитовано по совместительству для государства Кувейт) призывает население оставаться дома и избегать необязательных поездок.
Воздушное пространство остается закрытым.
тел: +974 3377 3417 (линия работает 24/7).
E-mail: doha@mfa.gov.md
Посольство РМ в Объединенных Арабских Эмиратах (аккредитовано по совместительству для Саудовской Аравии и Бахрейна).
тел: +971 50 916 0778.
E-mail: abudhabi@mfa.gov.md
Посольство РМ в Турции сообщает:
— Воздушное пространство Египта остается в рабочем режиме;
— Турецкая авиакомпания объявила о приостановке полетов в Ливан и Иорданию до 2 марта;
— Рекомендуется постоянно проверять статус рейсов перед поездкой в аэропорт.
тел: +90 541 687 21 04.
E-mail: ankara@mfa.gov.md
Посольство РМ в Азербайджане (аккредитовано по совместительству для Исламской Республики Иран) сообщает о нестабильной ситуации с безопасностью в регионе.
— Могут быть введены дополнительные меры безопасности и ограничения;
— Существует риск региональных конфликтов и непредсказуемых событий.
Сухопутная граница Азербайджан-Иран остается закрытой для обычного пассажирского движения.
тел: +994 50 228 51 35.
E-mail: baku@mfa.gov.md
Общие рекомендации.
— избегайте необязательных поездок в пострадавшие районы;
— постоянно проверять статус рейсов;
— соблюдайте инструкции местных властей;
— поддерживайте связь с молдавскими дипмиссиями;
— информируйтесь из официальных источников.