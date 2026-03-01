Ричмонд
Неизвестно, есть ли граждане Молдовы среди жертв конфликта на Ближнем Востоке: Куда обращаться и что предпринимать в случае опасности — список посольств РМ

По данным на раннее утро 1 марта жертв среди граждан Молдовы нет, но это пока неточная информация.

Источник: Комсомольская правда

Среди жертв или пострадавших в конфликте на Ближнем Востоке нет граждан Молдовы, по данным на раннее утро 1 марта. Но это пока неточная информация.

Кризисный центр (тот самый, что обходится нам в 20 млн леев в год), работает в круглосуточном режиме и отслеживает ситуацию с безопасностью в регионе в координации с дипмиссиями Молдовы.

Куда обращаться и как действовать.

Посольство РМ в Израиле:

тел: +972 52 778 9772.

тел: +972 52 278 7326.

Посольство РМ в Катаре (аккредитовано по совместительству для государства Кувейт) призывает население оставаться дома и избегать необязательных поездок.

Воздушное пространство остается закрытым.

тел: +974 3377 3417 (линия работает 24/7).

Посольство РМ в Объединенных Арабских Эмиратах (аккредитовано по совместительству для Саудовской Аравии и Бахрейна).

тел: +971 50 916 0778.

Посольство РМ в Турции сообщает:

— Воздушное пространство Египта остается в рабочем режиме;

— Турецкая авиакомпания объявила о приостановке полетов в Ливан и Иорданию до 2 марта;

— Рекомендуется постоянно проверять статус рейсов перед поездкой в аэропорт.

тел: +90 541 687 21 04.

Посольство РМ в Азербайджане (аккредитовано по совместительству для Исламской Республики Иран) сообщает о нестабильной ситуации с безопасностью в регионе.

— Могут быть введены дополнительные меры безопасности и ограничения;

— Существует риск региональных конфликтов и непредсказуемых событий.

Сухопутная граница Азербайджан-Иран остается закрытой для обычного пассажирского движения.

тел: +994 50 228 51 35.

Общие рекомендации.

— избегайте необязательных поездок в пострадавшие районы;

— постоянно проверять статус рейсов;

— соблюдайте инструкции местных властей;

— поддерживайте связь с молдавскими дипмиссиями;

— информируйтесь из официальных источников.

