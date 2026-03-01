Ричмонд
Гульназ Асаева попала в ДТП по дороге на концерт в Стерлитамаке

Гульназ Асаева попала в ДТП по дороге на концерт в Стерлитамаке.

Источник: Комсомольская правда

Заслуженная артистка Башкирии Гульназ Асаева накануне, 28 декабря, попала в аварию по пути на концерт в Стерлитамаке. Об этом в социальных сетях сообщила мама певицы Лилия Биктимирова.

Авария произошла на 14 км дороги Белебей — Николаевка — Туймазы — Бакалы 28 февраля между автомобилями Hyundai Solaris и JAС. Вместе с Гульназ были музыканты и танцоры. Двое из них получили серьезные травмы, саму же исполнительницу отвезли в больницу для обследования. Всего пострадавшими признаны четыре человека.

Фото: ГАИ Башкирии.

Мама артистки принесла извинения за отмененный концерт в Стерлитамаке.

