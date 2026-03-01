В Беларуси запретили ещё 3 БАДа из России — всего в списке почти 30 наименований

Так, например, Smartpress.by писал, что Минздрав Беларуси запретил ввозить и продавать на территории республики витамин С турецкого производства. Соответствующее постановление подписал заместитель министра здравоохранения — главный государственный санитарный врач. Причиной стала слишком большая дозировка, которая может привести к проблемам с почками.