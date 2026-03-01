Ричмонд
В Беларуси запретили ещё 3 БАДа из России — всего в списке почти 30 наименований

В Беларуси запретили ввоз, хранение и продажу ещё трех биологически активных добавок (БАДов) к пище российского производства.

Источник: Смартпресс

Об этом сообщили в Республиканском центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. Речь идёт о продукции компании ООО «Сапплемент Групп».

Какие добавки попали под запрет?

В список запрещённых отныне внесены:

«Vitamin A (Витамин А)»; «Methyl B12 (Метилкобаламин B12)»; «Folic acid (Фолиевая кислота)».

Специалисты установили, что в капсулах этих БАДов превышена допустимая суточная доза активных веществ. Именно это стало основанием для введения временных санитарных мер.

По данным специалистов, избыточный приём витаминов A и B12 может вызывать неприятные симптомы — головокружение, тошноту, кожные реакции.

Отдельное внимание — к фолиевой кислоте. Она необходима для правильного развития плода, особенно в первом триместре беременности. Однако чрезмерный приём может быть опасен для будущего ребёнка.

Под запретом уже 29 наименований

Заведующий отделом гигиенической экспертизы и государственной регистрации РЦГЭиОЗ Ольга Бобко сообщила, что на данный момент в Беларуси запрещено уже 29 наименований БАДов.

Так, например, Smartpress.by писал, что Минздрав Беларуси запретил ввозить и продавать на территории республики витамин С турецкого производства. Соответствующее постановление подписал заместитель министра здравоохранения — главный государственный санитарный врач. Причиной стала слишком большая дозировка, которая может привести к проблемам с почками.