В Беларуси запретили ещё 3 БАДа из России — всего в списке почти 30 наименований

Об этом сообщили в Республиканском центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. Речь идёт о продукции компании ООО «Сапплемент Групп».
Какие добавки попали под запрет?
В список запрещённых отныне внесены:
«Vitamin A (Витамин А)»; «Methyl B12 (Метилкобаламин B12)»; «Folic acid (Фолиевая кислота)».
Специалисты установили, что в капсулах этих БАДов превышена допустимая суточная доза активных веществ. Именно это стало основанием для введения временных санитарных мер.
По данным специалистов, избыточный приём витаминов A и B12 может вызывать неприятные симптомы — головокружение, тошноту, кожные реакции.
Отдельное внимание — к фолиевой кислоте. Она необходима для правильного развития плода, особенно в первом триместре беременности. Однако чрезмерный приём может быть опасен для будущего ребёнка.
Под запретом уже 29 наименований
Заведующий отделом гигиенической экспертизы и государственной регистрации РЦГЭиОЗ Ольга Бобко сообщила, что на данный момент в Беларуси запрещено уже 29 наименований БАДов.
Так, например, Smartpress.by писал, что Минздрав Беларуси запретил ввозить и продавать на территории республики витамин С турецкого производства. Соответствующее постановление подписал заместитель министра здравоохранения — главный государственный санитарный врач. Причиной стала слишком большая дозировка, которая может привести к проблемам с почками.