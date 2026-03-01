Навигация по реке Ангара открылась в Иркутской области

— Существует множество факторов, которые могут привести к опасности на воде: ветра, низкая температура окружающей среды, способствующая обледенению элементов конструкции судна, потере его остойчивости и, как следствие, опрокидыванию. При падении в воду переохлаждение наступает очень быстро, и люди просто не успевают добраться до берега. Спасательный жилет способен держать на плаву, но не согревает, — говорится в сообщении.