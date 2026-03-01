Навигация по реке Ангара открылась в Иркутской области

1 марта в Иркутской области открылась навигация по реке Ангара. Сотрудники Центра государственной инспекции по маломерным судам призывают учитывать погодные условия и дождаться окончания ледохода. Выход на воду ранней весной связан с определенными рисками. Об этом КП-Иркутск сообщили в региональном МЧС.
— Существует множество факторов, которые могут привести к опасности на воде: ветра, низкая температура окружающей среды, способствующая обледенению элементов конструкции судна, потере его остойчивости и, как следствие, опрокидыванию. При падении в воду переохлаждение наступает очень быстро, и люди просто не успевают добраться до берега. Спасательный жилет способен держать на плаву, но не согревает, — говорится в сообщении.
Содержание маломерного судна в исправном состоянии, чтобы избежать поломки в открытой воде и возможного несчастного случая — прямая обязанность судовладельца. На борту должно быть не менее двух весел для использования в качестве резервного движителя, навигационные приборы и средства связи. На остальных реках сезон навигации начнется 1 мая.