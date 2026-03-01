Ричмонд
С 1 марта 2026 года жизнь самарцев изменится из-за новых законов

Самарцам придется платить алименты по новому расчету.

Источник: Комсомольская правда

С 1 марта в России вступают в силу новые законы, которые повлияют на жизнь всех граждан, в том числе самарцев. Рассказываем, что именно изменится для нас этой весной.

С 1 марта размер алиментов будут считать не по уровню МРОТ, а на основе средней зарплаты по региону. Меняются и сроки оплаты коммунальных услуг: теперь это нужно будет делать не до 10 числа, а до 15 числа месяца, следующего за отчетным. Но первые платежки по новым правилам самарцы получат только в апреле, в марте квитанции нужно оплатить, как обычно.

Теперь сервисы больше не могут автоматически списывать плату за подписки, от которых человек отказался. Вступили в силу новые правила перелетов: пассажирам с детьми обязаны предоставить соседние места без доплат. А на вывесках и в меню запретили иностранные слова.