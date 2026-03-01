В сети вышел фильм ужасов «Проклятый рыцарь» с Софи Тернер и Китом Харингтоном

Действие ленты Синдо разворачивается в Японии середины XIV века, в разгар войны между сегуном Асикагой Такаудзи и императором Го-Дайго (если точнее, то вскоре после битвы при Минатогава, по итогам которой город Киото был сожжен дотла). Сюжет крутится вокруг двух героинь — стареющей свекрови и молодой невестки, которые в отсутствие воюющих мужчин вынуждены промышлять убийством самураев, проходящих сквозь местные заросли веерника. Трупы они сбрасывают в таинственную яму неподалеку, а награбленное продают. Налаженный ход вещей нарушает появление соседа-дезертира — боевого товарища их кормильца. Мужчина сообщает женщинам, что с фронта им больше ждать некого, после чего принимается подбивать клинья к овдовевшей девушке. Та совершенно не против, а вот ее свекровь это совсем не устраивает: она понимает, что в одиночку ей не выжить. Неожиданным выходом из ситуации оказывается очередной странствующий самурай, чье лицо скрывает страшная демоническая маска.